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Гинцбург назвал ожидаемую дату регистрации назальной вакцины от ковида

В настоящее время новый препарат находится на стадии доклинических исследований.

14 мая, 03:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Клинические исследования назальной вакцины от коронавируса центра Гамалеи могут состояться в конце 2021-го – начале 2022 года, а регистрация — в 2022 году. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

"Сейчас ведутся её доклинические исследования. В клинику планируем войти в конце этого – начале следующего года, с выходом на её регистрацию по результатам исследования в 2022 году", — сказал он в беседе с ТАСС.

В центре Гамалеи начались доклинические испытания вакцины от ковида в виде капель для носа

В центре Гамалеи начались доклинические испытания вакцины от ковида в виде капель для носа

Ранее Гинцбург сообщил, что назальная вакцина будет вводиться двукратно, но не исключено и одноразовое применение. При этом такая форма препарата имеет одно важное превосходство перед инъекционными — отсутствие побочных эффектов.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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