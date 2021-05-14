Гинцбург назвал ожидаемую дату регистрации назальной вакцины от ковида

Клинические исследования назальной вакцины от коронавируса центра Гамалеи могут состояться в конце 2021-го – начале 2022 года, а регистрация — в 2022 году. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

"Сейчас ведутся её доклинические исследования. В клинику планируем войти в конце этого – начале следующего года, с выходом на её регистрацию по результатам исследования в 2022 году", — сказал он в беседе с ТАСС.