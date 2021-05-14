Флеболог назвал "плохие" синяки, при которых нужно срочно бежать к врачу

Иногда за тёмными пятнами на коже скрывается опасное заболевание, требующее серьёзного лечения. При появлении таких "плохих" синяков следует сразу обратиться к врачу, сказал в интервью радио Sputnik врач УЗИ-диагностики, хирург-флеболог клиники "Центр флебологии" Амиран Демуров.

"Первый вариант, когда кровь попала под кожу, вышла из сосуда, — это именно синяк. Тогда надо определяться с объёмом гематомы. Если это небольшой поверхностный синяк, он либо самостоятельно пройдёт дней через 10–15, либо на фоне приёма локальных гепариносодержащих препаратов пройдёт быстрее. Если это большой синяк, большая гематома с большим объёмом крови, может быть, требуется консультация хирурга, чтобы понаблюдать, что она рассасывается, а не нагнаивается", — объяснил врач.

Причиной появления синяков также может стать приём кроверазжижающих препаратов. При этом самостоятельно ставить себе диагноз не следует, только врач может решить, отменять лекарства или нет. "Плохие" синяки также могут говорить о расстройстве свёртывающей системы крови. Это уже проявление варикоза, при котором на коже появляются "звёздочки". В данном случае Демуров рекомендует проконсультироваться у врача.

"Нужна консультация флеболога, ультразвуковое обследование, чтобы разобраться в ситуации — это поверхностный, косметический вариант или верхушка более серьёзных заболеваний, которые, если их не лечить, опасны осложнениями, в том числе и тромбообразованием. Варикозное расширение вен обязательно надо лечить", — подчеркнул специалист.