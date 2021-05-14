Девять человек пострадали в результате стрельбы в США

В результате стрельбы в американском городе Провиденс, штат Род-Айленд, девять человек получили ранения. Об этом сообщает местный телеканал WPRI со ссылкой на полицию.

#BREAKING NOW: 9 people shot, 3 critical in drive-by shooting being investigated now in Providence, Rhode Island. pic.twitter.com/YXMAkoXVsg — Preston Phillips (@PrestonTVNews) May 14, 2021

Стрельба произошла около 19:00 (02:00 мск). Пострадавшим от 19 до 25 лет, трое из них находятся в критическом состоянии. О стрелке ничего не сообщается.