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Девять человек пострадали в результате стрельбы в США

Трое раненых находятся в критическом состоянии.

14 мая, 01:42

В результате стрельбы в американском городе Провиденс, штат Род-Айленд, девять человек получили ранения. Об этом сообщает местный телеканал WPRI со ссылкой на полицию.

Стрельба произошла около 19:00 (02:00 мск). Пострадавшим от 19 до 25 лет, трое из них находятся в критическом состоянии. О стрелке ничего не сообщается.

В США неизвестный открыл стрельбу в отделении FedEx

В США неизвестный открыл стрельбу в отделении FedEx

А в штате Теннесси ранее ученик открыл стрельбу в школе. Затем он засел в туалете и начал отстреливаться от прибывших на место стражей порядка, в результате чего был убит.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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