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Пентагон отказался комментировать перехват своих бронемашин российскими военными в Сирии

В ведомстве поблагодарили журналистов за вопрос и оставили его без ответа.

14 мая, 01:00
<p>Военная полиция России. Фото © ТАСС / Baderkhan Ahmad</p>

Военная полиция России. Фото © ТАСС / Baderkhan Ahmad

Пентагон отказался комментировать инцидент на северо-востоке Сирии, во время которого военная полиция Вооружённых сил России остановила и развернула в обратном направлении колонну американской военной техники, нарушившую протоколы деконфликтации. Она состояла из шести бронеавтомобилей типа MRAP.

"Спасибо за запрос. Министерству обороны нечего предоставить вам по нему", — сказала официальный представитель Пентагона Джессика Макналти на просьбу ТАСС прокомментировать инцидент.

Журналисты рассказали, как российский патруль развернул американскую колонну в Сирии

Журналисты рассказали, как российский патруль развернул американскую колонну в Сирии

Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов уточнил, что патруль российской военной полиции остановил движение шести бронеавтомобилей типа MRAP. Военная техника США перемещалась без предупреждения по несогласованному маршруту в западном направлении по трассе М-4.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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