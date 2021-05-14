Пентагон отказался комментировать перехват своих бронемашин российскими военными в Сирии
В ведомстве поблагодарили журналистов за вопрос и оставили его без ответа.
Военная полиция России. Фото © ТАСС / Baderkhan Ahmad
Пентагон отказался комментировать инцидент на северо-востоке Сирии, во время которого военная полиция Вооружённых сил России остановила и развернула в обратном направлении колонну американской военной техники, нарушившую протоколы деконфликтации. Она состояла из шести бронеавтомобилей типа MRAP.
"Спасибо за запрос. Министерству обороны нечего предоставить вам по нему", — сказала официальный представитель Пентагона Джессика Макналти на просьбу ТАСС прокомментировать инцидент.
Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов уточнил, что патруль российской военной полиции остановил движение шести бронеавтомобилей типа MRAP. Военная техника США перемещалась без предупреждения по несогласованному маршруту в западном направлении по трассе М-4.
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