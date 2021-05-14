Пентагон отказался комментировать перехват своих бронемашин российскими военными в Сирии

Пентагон отказался комментировать инцидент на северо-востоке Сирии, во время которого военная полиция Вооружённых сил России остановила и развернула в обратном направлении колонну американской военной техники, нарушившую протоколы деконфликтации. Она состояла из шести бронеавтомобилей типа MRAP.

"Спасибо за запрос. Министерству обороны нечего предоставить вам по нему", — сказала официальный представитель Пентагона Джессика Макналти на просьбу ТАСС прокомментировать инцидент.