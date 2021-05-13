Журналисты рассказали, как российский патруль развернул американскую колонну в Сирии

Патруль российской военной полиции развернул колонну Армии США на северо-востоке Сирии. Об инциденте сообщил Telegram-канал "Военкоры русской весны", который, как принято считать, близок к Минобороны России.

В сообщении говорится, что американский конвой якобы нарушил договорённости о предупреждении конфликтных ситуаций и без уведомления российской стороны предпринял движение в районе города Телль-Тамер. Встретив на пути бдительный российский патруль, американская сторона была вынуждена отказаться от первоначальных планов и развернула технику в обратном направлении.

Отметим, что российское военное ведомство официально не комментировало произошедшее. Не было подтверждения и с американской стороны.

К слову, на днях Посольство РФ в США напомнило Вашингтону о незаконном пребывании американских военных в Сирии и подчеркнуло, что у Пентагона нет права критиковать легальные действия российских сил в ближневосточной стране. Это стало ответом на упрёки Вашингтона в адрес Москвы в нарушении механизма предотвращения конфликтов в САР.

Напомним, Россия ведёт в Сирии два параллельных трека: помощь легитимному правительству в ликвидации остатков террористических группировок и содействие сирийским сторонам в завязывании политического диалога. Штаты, в отличие от РФ, находятся в САР без приглашения властей данного государства. Ранее российским военным удалось добиться прекращения противостояния между курдским населением и арабами в сирийской провинции Хасеке.

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