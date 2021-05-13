"Поле для коррупции": Автоэксперт раскритиковал проект изменений в ПДД

В новом проекте Правил дорожного движения, который разработало МВД, много субъективных оценок, что в дальнейшем может создать пространство для коррупции. Об этом заявил автоэксперт Дмитрий Попов. По его словам, одним из таких примеров является запрет на установку на лобовое стекло предметов, существенно загораживающих обзор.

"Что следует считать существенным? Я против субъективных оценок. Это открывает поле для коррупционных подходов", — рассказал Попов в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

Вопросы у эксперта возникли и к пункту о неисправности рулевого управления, о котором, как правило, говорят специальные индикаторы. Попов отметил, что если эти индикаторы не горят, то дело, наиболее вероятно, в лампочках, а не в рулевой системе. Кроме того, недоверие вызывает раздел о резине, а именно то, что, согласно единым для всех регионов правилам, зимние колёса должны будут быть установлены с 1 декабря по 1 марта.

"Мы — трансконтинентальная страна. У нас в один и тот же день в Архангельске –7, а в Анапе +9. Что, если я задумаю выехать из Архангельска в Анапу?" — возмутился эксперт.

Ранее другой эксперт раскритиковал законопроект, отметив, что нынешняя редакция документа может создать ситуации, в которой владелец авто кругом виноват, а автоинспектор будет выступать в роли "царя и бога".

Авторы