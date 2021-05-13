Китайская студентка погибла во время рафтинга в сочинских горах

Китайская студентка погибла во время сплава по сочинской горной реке Мзымта. Об этом сообщил kp.ru.

Студентка второго курса ИСАА МГУ вместе с тремя подругами решили отдохнуть на майских каникулах в горах Сочи. Девушки поселились в одном из отелей Красной Поляны на набережной реки Мзымта. Решив воспользоваться такой географической возможностью, они захотели устроить сплав на рафте, несмотря на бурное течение реки.

Пройдя инструктаж, они в сопровождении инструктора отправились по маршруту "Лазурный". Девушки активно снимали происходящее, но внезапно рафт врезался в ограждение, перевернувшись. Две подруги 26 и 24 лет выплыли, а третья не смогла выбраться из ледяной воды. Её тело нашли спасатели. Девушка скончалась за пять дней до своего 25-го дня рождения.

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах случившегося. Проводятся следственные действия.

Лайф ранее писал о реке Мзымта в статье о том, сколько стоят услуги рафтинга в России. Это одно из двух самых популярных мест для сплава на Кавказе. Там проводятся соревнования среди профессионалов. Мзымту считают коварной и непростой горной рекой, сплавиться по которой без проблем могут не все рафтинг-профи. Река имеет течение с обратным направлением и другие "прелести", из-за которых у спортсменов нервы обычно на пределе.

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