Мемный украинский журналист Гордон назвал конфеты Порошенко словом на букву "г"

Украинский журналист Дмитрий Гордон, в последнее время ставший героем многочисленных мемов из-за своих высказываний, на этот раз нелестно отозвался о конфетах, которые выпускает фабрика экс-президента Украины Петра Порошенко. Поводом для этого стал судебный иск, который бывший глава государства подал Гордону.

"Недавно я выпустил конфеты "Гордон в шоколаде". А поскольку Пётр Алексеевич выпускает тоже конфеты, но только "Говно в шоколаде", вот он и возмутился: как это так, мол, я перехожу ему дорогу и теперь законодателем мод в шоколадных конфетах будет не он", — в шутку сказал Гордон в опубликованном на его канале ролике.

На самом деле причина судебного иска, как считает сам журналист, кроется в его недавней критике в адрес украинской власти, которая действовала в стране в 2014–2015 годах. По словам Гордона, Киев "вступил в преступную сделку" с Москвой, чтобы "отдать России Мариуполь".

Ранее Дмитрий Гордон рассказывал, почему, несмотря на свои политические взгляды, продолжает смотреть российское телевидение.

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