В Новосибирской области девушка со спинальной мышечной атрофией умерла из-за отсутствия лекарства

Следователи в Новосибирской области завели уголовное дело о халатности, которая послужила причиной гибели 16-летней девушки, страдающей редким заболеванием — спинальной мышечной атрофией (СМА). Девушка не получила надлежащего лекарства.

По данным следствия, 16-летней местной жительнице требовался препарат "Рисдиплам". Однако вовремя ей он не был предоставлен. 9 мая состояние подростка ухудшилось — и она поступила в медицинское учреждение, где через непродолжительное время скончалась.

В рамках уголовного дела следователи оценят действия местных властей и медиков по обеспечению девочки лекарством. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее Лайф рассказывал, что в феврале в Чувашии возбудили дело после смерти не дождавшейся лечения девочки. Шестилетняя малышка также страдала СМА. Однако, по данным следствия, в лечении ей было отказано. В итоге ребёнок скончался дома, так и не получив полагающейся помощи.

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