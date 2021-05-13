В Новосибирской области девушка со спинальной мышечной атрофией умерла из-за отсутствия лекарства
Следствие оценит действия властей и медиков по обеспечению подростка бесплатным препаратом.
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Следователи в Новосибирской области завели уголовное дело о халатности, которая послужила причиной гибели 16-летней девушки, страдающей редким заболеванием — спинальной мышечной атрофией (СМА). Девушка не получила надлежащего лекарства.
По данным следствия, 16-летней местной жительнице требовался препарат "Рисдиплам". Однако вовремя ей он не был предоставлен. 9 мая состояние подростка ухудшилось — и она поступила в медицинское учреждение, где через непродолжительное время скончалась.
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В рамках уголовного дела следователи оценят действия местных властей и медиков по обеспечению девочки лекарством. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее Лайф рассказывал, что в феврале в Чувашии возбудили дело после смерти не дождавшейся лечения девочки. Шестилетняя малышка также страдала СМА. Однако, по данным следствия, в лечении ей было отказано. В итоге ребёнок скончался дома, так и не получив полагающейся помощи.
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