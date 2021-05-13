Болгарский журналист усомнился в психическом здоровье инициаторов сноса советского памятника

Болгарские активисты, которые проявляют агрессию по отношению к России и советскому прошлому, демонстрируют признаки серьёзных психических расстройств. Таким мнением поделился колумнист Петё Бласков в колонке для болгарской газеты "Труд".

Он рассказал о журналисте Иво Инджеве, который призвал снести памятник Советской армии, поскольку там, по его мнению, ошибка: вместо "Советская" должна быть "Красная". Другой сотрудник СМИ, Горан Благоев, пошёл дальше в историю и потребовал переименовать храм-памятник Александра Невского, датированный 1912 годом. Все эти случаи Бласков назвал "антироссийской дикостью".

Также он вспомнил историю Мартина Заимова, который стал одним из главных активистов, выступающих против советских памятников, при этом его дедушка был советским разведчиком.

Напомним, ранее прокуратура Болгарии заподозрила шестерых граждан России в организации в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года четырёх взрывов на оружейных заводах страны, где хранились боеприпасы. Троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, а также его сына и коллеги.

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