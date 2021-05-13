Обвинение запросило для "лимонадного отравителя" Сабанова 17 лет тюрьмы
На сегодняшний день известно уже о 30 людях, пострадавших от его противоправных действий.
Мурат С. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
17 лет может грозить Мурату Сабанову, который отравлял газировкой москвичей, а позже их грабил. Такой срок для него сегодня запросил прокурор, сообщает РИА "Новости".
Уголовное дело рассматривает Басманный суд Москвы. Сабанову вменяют целых 50 эпизодов по статьям о разбое, краже и мошенничестве. На сегодняшний день известно о 30 жертвах отравителя.
Напомним, история "лимонадного отравителя" прогремела в Москве в июне 2019 года. Молодой человек угощал своих жертв газировкой с неким веществом. После того, как те отключались, он забирал у них все ценные вещи. Отмечается, что некоторые из его жертв приходили в себя лишь на следующий день, а один человек даже попал в реанимацию. Отравителя вскоре задержали и арестовали.
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