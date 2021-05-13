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В Оренбургской области маленькая девочка выпала из окна общежития

С ушибами и ссадинами ребёнка доставили в лечебное учреждение для оказания помощи.

13 мая 2021, 14:37
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Новотроицке Оренбургской области шестилетняя девочка выпала из окна третьего этажа общежития по улице Комарова. Об этом сообщила региональная прокуратура.

"По предварительной информации, девочка выпала из окна комнаты, сорвавшись с подоконника. В этот момент мать ребёнка находилась дома. С ушибами и ссадинами несовершеннолетняя доставлена в лечебное учреждение для оказания ей медицинской помощи", — говорится в заявлении.

Прокуратура будет проверять условия проживания и воспитания ребёнка и подробно выяснит обстоятельства случившегося. Отдельно будет направлено обращение в профильные органы по делам несовершеннолетних.

В 2020 году в России из окон выпало 1339 детей, 145 погибли

В 2020 году в России из окон выпало 1339 детей, 145 погибли

Ранее Лайф сообщал о том, что в Архангельской области полуторагодовалый малыш выпал с пятого этажа и выжил. Он залез на стоящую у окна кровать, а с неё сумел вылезти на подоконник.

В МВД обратились к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, особенно в помещениях, где открыты окна и балконные двери. Взрослых призвали исключить возможность малышам забираться на подоконники и напомнили, что москитные сетки не являются защитой, они выпадают под весом ребёнка, что приводит к трагедии.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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