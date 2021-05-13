Избившего PR-директора "Спартака" мужчину отправили под домашний арест. Видео © Пресс-служба Перовского районного суда Москвы

Мужчину, избившего директора "Спартака" по связям с общественностью Антона Фетисова, отправили под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Перовского районного суда города Москвы.

"Избрана в отношении Боровкова Ж.А. мера пресечения в виде домашнего ареста до 10 июля 2021 года", — говорится в сообщении.

Прокурор ходатайствовал о заключении Боровкова под стражу, однако суд в ходатайстве отказал. 32-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Напомним, инцидент с Фетисовым случился рано утром 10 мая возле бара "Джеремис" на Новокосинской улице в Москве. PR-директор "Спартака" был доставлен в реанимацию одной из столичных клиник. Подозреваемый в нападении на него был задержан. Им оказался 32-летний монтажник "Мосводоканала", переехавший в столицу из Пензы. Лайф публиковал видео с моментом драки.

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