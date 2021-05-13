Российский писатель признался, зачем выдвинул Путина на Нобелевскую премию
Всего в перечень номинантов на получение данной награды, предварительно, попало свыше 300 человек.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин
Академик и писатель Сергей Комков озвучил причины, по которым решился выдвинуть президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году.
"Я выдвинул Путина за то, что он сумел грамотно организовать кампанию по борьбе с CoViD-19 в РФ и оказать помощь более 20 странам мира", — сказал он изданию URA.ru.
Для Комкова это не первый опыт. Так, в 2014 году он уже делал попытку выдвинуть Путина на данную премию за предпринятые российским лидером меры при решении конфликтной ситуации в Сирии. Также Путин мог стать лауреатом нобелевки в 2007-м, 2013-м и 2016 годах, пишет издание.
Кстати, в 2015 году Комков номинировал президента Чешской Республики Милоша Земана за его разумную и грамотную политику в отношении России и ситуации в Крыму.
Ранее президент Международного информационного Нобелевского центра (МИНЦ) Вячеслав Тютюнник рассказывал, что на премию мира выдвинули более 300 человек. Среди них — экс-президент США Дональд Трамп, движение Black Lives Matter, белорусские оппозиционерки Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало.
Выбор редакции
Кремль узнал из СМИ о выдвижении Путина на Нобелевскую премию мира
Шведская академия рассекретила архивы 50-летней давности о присуждении Солженицыну Нобелевской премии
Политолог назвал причину жалоб американских генералов на недееспособность Байдена
Автоэксперт: Проверок ГИБДД боятся только "серые" автошколы
Депутат Госдумы заявил, что в России отменят ЕГЭ
Комментариев: 0