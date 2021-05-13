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Опубликовано 13 мая 2021, 16:53

Российский писатель признался, зачем выдвинул Путина на Нобелевскую премию

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Всего в перечень номинантов на получение данной награды, предварительно, попало свыше 300 человек.

Академик и писатель Сергей Комков озвучил причины, по которым решился выдвинуть президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году.

"Я выдвинул Путина за то, что он сумел грамотно организовать кампанию по борьбе с CoViD-19 в РФ и оказать помощь более 20 странам мира", — сказал он изданию URA.ru.

Писатель Комков: Путин вошёл в список кандидатов на Нобелевскую премию мира
Писатель Комков: Путин вошёл в список кандидатов на Нобелевскую премию мира

Для Комкова это не первый опыт. Так, в 2014 году он уже делал попытку выдвинуть Путина на данную премию за предпринятые российским лидером меры при решении конфликтной ситуации в Сирии. Также Путин мог стать лауреатом нобелевки в 2007-м, 2013-м и 2016 годах, пишет издание.

Кстати, в 2015 году Комков номинировал президента Чешской Республики Милоша Земана за его разумную и грамотную политику в отношении России и ситуации в Крыму.

В Совфеде рассказали, что объединяет кандидатов на Нобелевскую премию мира в 2021 году
В Совфеде рассказали, что объединяет кандидатов на Нобелевскую премию мира в 2021 году

Ранее президент Международного информационного Нобелевского центра (МИНЦ) Вячеслав Тютюнник рассказывал, что на премию мира выдвинули более 300 человек. Среди них — экс-президент США Дональд Трамп, движение Black Lives Matter, белорусские оппозиционерки Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

Кремль узнал из СМИ о выдвижении Путина на Нобелевскую премию мира
Кремль узнал из СМИ о выдвижении Путина на Нобелевскую премию мира
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Алексей Дёмин
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