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Российский писатель признался, зачем выдвинул Путина на Нобелевскую премию

Всего в перечень номинантов на получение данной награды, предварительно, попало свыше 300 человек.

13 мая 2021, 13:53
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Академик и писатель Сергей Комков озвучил причины, по которым решился выдвинуть президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году.

"Я выдвинул Путина за то, что он сумел грамотно организовать кампанию по борьбе с CoViD-19 в РФ и оказать помощь более 20 странам мира", — сказал он изданию URA.ru.

Писатель Комков: Путин вошёл в список кандидатов на Нобелевскую премию мира

Писатель Комков: Путин вошёл в список кандидатов на Нобелевскую премию мира

Для Комкова это не первый опыт. Так, в 2014 году он уже делал попытку выдвинуть Путина на данную премию за предпринятые российским лидером меры при решении конфликтной ситуации в Сирии. Также Путин мог стать лауреатом нобелевки в 2007-м, 2013-м и 2016 годах, пишет издание.

Кстати, в 2015 году Комков номинировал президента Чешской Республики Милоша Земана за его разумную и грамотную политику в отношении России и ситуации в Крыму.

В Совфеде рассказали, что объединяет кандидатов на Нобелевскую премию мира в 2021 году

В Совфеде рассказали, что объединяет кандидатов на Нобелевскую премию мира в 2021 году

Ранее президент Международного информационного Нобелевского центра (МИНЦ) Вячеслав Тютюнник рассказывал, что на премию мира выдвинули более 300 человек. Среди них — экс-президент США Дональд Трамп, движение Black Lives Matter, белорусские оппозиционерки Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

Кремль узнал из СМИ о выдвижении Путина на Нобелевскую премию мира

Кремль узнал из СМИ о выдвижении Путина на Нобелевскую премию мира

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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