Кремль узнал из СМИ о выдвижении Путина на Нобелевскую премию мира
В списке кандидатов также фигурируют бывший президент США Дональд Трамп, движение Black Lives Matter, белорусские оппозиционерки Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало.
Фото © Kremlin.ru
Кремль не следит за развитием истории с выдвижением президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
"Нет, не следим. Узнали из СМИ", — сказал представитель Кремля.
О том, что Нобелевский комитет включил Путина в список номинантов, сообщил в четверг писатель Сергей Комков, который и выдвигал кандидатуру президента. По его словам, всего в перечень кандидатов предварительно попало 286 человек.
Ранее также стало известно о выдвижении на Нобелевскую премию мира Рамзана Кадырова. Кроме того, в почётном списке бывший президент США Дональд Трамп, движение Black Lives Matter, белорусские оппозиционерки Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало.
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