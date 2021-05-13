Кремль узнал из СМИ о выдвижении Путина на Нобелевскую премию мира
В списке кандидатов также фигурируют бывший президент США Дональд Трамп, движение Black Lives Matter, белорусские оппозиционерки Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало.
Кремль не следит за развитием истории с выдвижением президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
"Нет, не следим. Узнали из СМИ", — сказал представитель Кремля.
О том, что Нобелевский комитет включил Путина в список номинантов, сообщил в четверг писатель Сергей Комков, который и выдвигал кандидатуру президента. По его словам, всего в перечень кандидатов предварительно попало 286 человек.
Ранее также стало известно о выдвижении на Нобелевскую премию мира Рамзана Кадырова. Кроме того, в почётном списке бывший президент США Дональд Трамп, движение Black Lives Matter, белорусские оппозиционерки Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало.
Фото © Kremlin.ru