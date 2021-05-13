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Регион
Опубликовано 13 мая 2021, 16:29

Кремль узнал из СМИ о выдвижении Путина на Нобелевскую премию мира

В списке кандидатов также фигурируют бывший президент США Дональд Трамп, движение Black Lives Matter, белорусские оппозиционерки Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

Кремль не следит за развитием истории с выдвижением президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Писатель Комков: Путин вошёл в список кандидатов на Нобелевскую премию мира
Писатель Комков: Путин вошёл в список кандидатов на Нобелевскую премию мира

"Нет, не следим. Узнали из СМИ", — сказал представитель Кремля.

О том, что Нобелевский комитет включил Путина в список номинантов, сообщил в четверг писатель Сергей Комков, который и выдвигал кандидатуру президента. По его словам, всего в перечень кандидатов предварительно попало 286 человек.

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Ранее также стало известно о выдвижении на Нобелевскую премию мира Рамзана Кадырова. Кроме того, в почётном списке бывший президент США Дональд Трамп, движение Black Lives Matter, белорусские оппозиционерки Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

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Фото © Kremlin.ru

Марина Калегина
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