Кремль узнал из СМИ о выдвижении Путина на Нобелевскую премию мира

В списке кандидатов также фигурируют бывший президент США Дональд Трамп, движение Black Lives Matter, белорусские оппозиционерки Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

Кремль не следит за развитием истории с выдвижением президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"Нет, не следим. Узнали из СМИ", — сказал представитель Кремля.