Кремль узнал из СМИ о выдвижении Путина на Нобелевскую премию мира

Кремль не следит за развитием истории с выдвижением президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"Нет, не следим. Узнали из СМИ", — сказал представитель Кремля.

О том, что Нобелевский комитет включил Путина в список номинантов, сообщил в четверг писатель Сергей Комков, который и выдвигал кандидатуру президента. По его словам, всего в перечень кандидатов предварительно попало 286 человек.

Авторы