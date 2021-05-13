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Писатель Комков: Путин вошёл в список кандидатов на Нобелевскую премию мира

10 сентября прошлого года академик подал соответствующую заявку в Нобелевский комитет.

13 мая 2021, 12:45
<p>Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ

Нобелевский комитет включил российского лидера Владимира Путина в список номинантов на премию мира. Об этом РИА "Новости" сообщил академик, писатель Сергей Комков, который выдвигал кандидатуру президента.

"Получил (письмо. — Прим. Лайфа), ответили, что "Ваш кандидат включён в список", — заявил Комков.

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По его словам, всего в перечень кандидатов предварительно попало 286 человек. Комков напомнил, что Владимира Путина выдвигали на Нобелевскую премию мира в 2014 году. Тогда на неё претендовало 278 человек.

Ранее президент Международного информационного Нобелевского центра (МИНЦ) Вячеслав Тютюнник рассказывал, что на премию мира выдвинули более 300 человек. Среди них — экс-президент США Дональд Трамп, движение Black Lives Matter, белорусские оппозиционерки Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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