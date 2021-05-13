Писатель Комков: Путин вошёл в список кандидатов на Нобелевскую премию мира

Нобелевский комитет включил российского лидера Владимира Путина в список номинантов на премию мира. Об этом РИА "Новости" сообщил академик, писатель Сергей Комков, который выдвигал кандидатуру президента.

В Совфеде рассказали, что объединяет кандидатов на Нобелевскую премию мира в 2021 году

В Совфеде рассказали, что объединяет кандидатов на Нобелевскую премию мира в 2021 году

По его словам, всего в перечень кандидатов предварительно попало 286 человек. Комков напомнил, что Владимира Путина выдвигали на Нобелевскую премию мира в 2014 году. Тогда на неё претендовало 278 человек.