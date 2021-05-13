Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

МВД опубликовало новое видео избиения PR-директора "Спартака" Антона Фетисова

С этого ракурса лучше видно, как функционер красно-белых пытается погасить уже разгорающийся у бара конфликт, однако другой мужчина бьёт его по голове.

13 мая 2021, 12:41

Опубликовано новое видео избиения PR-директора "Спартака" Антона Фетисова.

Видео © МВД

МВД опубликовало новое видео избиения директора по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова. На кадрах видно, как функционер красно-белых пытается погасить уже разгорающийся у бара конфликт, однако другой мужчина бьёт его по голове. Напомним, что, по информации Лайфа, Фетисов увидел, как избивают его знакомого, и решил за него заступиться. Тяжесть травмы объясняется тем, что пострадавший сильно ударился головой о бордюр при падении. Кроме того, предположительно, у напавшего на Фетисова был в руках кастет.

К слову, Лайф ещё два дня назад публиковал похожие кадры, но с другой камеры.

Лайф публикует видео избиения PR-директора "Спартака" Антона Фетисова

Лайф публикует видео избиения PR-директора "Спартака" Антона Фетисова

Напомним, инцидент с Фетисовым случился рано утром 10 мая возле бара "Джеремис" на Новокосинской улице в Москве. Вскоре он был доставлен в реанимацию одной из столичных клиник. Подозреваемый в нападении на менеджера "Спартака" уже задержан. Им оказался 32-летний монтажник "Мосводоканала", переехавший в столицу из Пензы.

Ранее Фетисов дал первый комментарий после избиения на востоке Москвы. Он благодарил всех за поддержку и пообещал вскоре вернуться в строй.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Питер снова ждёт: что значит для России перенос финала ЛЧ из Стамбула в Порту

сегодня в 13:14

Футболиста "Химок" Глушенкова дисквалифицировали на две игры за удаление в матче со "Спартаком"

сегодня в 12:53

Сразу две авиабомбы времён Великой Отечественной войны нашли в Новороссийске

сегодня в 13:46

Автоэксперт: Проверок ГИБДД боятся только "серые" автошколы

сегодня в 13:57

Российский писатель признался, зачем выдвинул Путина на Нобелевскую премию

сегодня в 13:53

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1