МВД опубликовало новое видео избиения PR-директора "Спартака" Антона Фетисова
С этого ракурса лучше видно, как функционер красно-белых пытается погасить уже разгорающийся у бара конфликт, однако другой мужчина бьёт его по голове.
Опубликовано новое видео избиения PR-директора "Спартака" Антона Фетисова.
Видео © МВД
МВД опубликовало новое видео избиения директора по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова. На кадрах видно, как функционер красно-белых пытается погасить уже разгорающийся у бара конфликт, однако другой мужчина бьёт его по голове. Напомним, что, по информации Лайфа, Фетисов увидел, как избивают его знакомого, и решил за него заступиться. Тяжесть травмы объясняется тем, что пострадавший сильно ударился головой о бордюр при падении. Кроме того, предположительно, у напавшего на Фетисова был в руках кастет.
Напомним, инцидент с Фетисовым случился рано утром 10 мая возле бара "Джеремис" на Новокосинской улице в Москве. Вскоре он был доставлен в реанимацию одной из столичных клиник. Подозреваемый в нападении на менеджера "Спартака" уже задержан. Им оказался 32-летний монтажник "Мосводоканала", переехавший в столицу из Пензы.
Ранее Фетисов дал первый комментарий после избиения на востоке Москвы. Он благодарил всех за поддержку и пообещал вскоре вернуться в строй.
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