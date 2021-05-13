МВД опубликовало новое видео избиения PR-директора "Спартака" Антона Фетисова

МВД опубликовало новое видео избиения директора по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова. На кадрах видно, как функционер красно-белых пытается погасить уже разгорающийся у бара конфликт, однако другой мужчина бьёт его по голове. Напомним, что, по информации Лайфа, Фетисов увидел, как избивают его знакомого, и решил за него заступиться. Тяжесть травмы объясняется тем, что пострадавший сильно ударился головой о бордюр при падении. Кроме того, предположительно, у напавшего на Фетисова был в руках кастет.