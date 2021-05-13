Росгвардия предлагает выдавать полуавтоматическое оружие после пяти лет владения гладкоствольным
Кроме того, ведомство считает необходимым увеличить возраст выдачи лицензии на оружие и ввести обязательное прохождение курса молодого бойца для получения охотничьего билета.
Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил выдавать гражданам полуавтоматическое оружие спустя пять лет после владения гладкоствольным. Речь об этом зашла в ходе заседания правительства в четверг, 13 мая, где обсуждалась трагедия в казанской гимназии.
В частности, президент России призвал усилить контроль за оборотом оружия в России и заявил, что решения в этой сфере должны быть жёсткими.
"Нам необходимо установить, что выдача полуавтоматического гладкоствольного оружия систем "Хадсан", "Хантер", "Сайга", "Ланкастер" будет после того, как граждане прошли пятилетний срок с гладкоствольным оружием, потому что полуавтоматическое оружие может быть приближено к нарезному", — озвучил своё предложение Золотов.
Среди других инициатив Росгвардии в сфере оборота оружия, озвученных после казанской трагедии, — увеличение возраста выдачи лицензии на оружие до 21 года, а также введение обязательного прохождения курса молодого бойца для получения охотничьего билета.
Стрельба в гимназии № 175 произошла 11 мая утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения открыл огонь практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон.
Лайф также сообщал, что выдававшая справку на оружие психиатр не увидела отклонений у Ильназа Галявиева, задержанного за стрельбу в Казани. Врача допросили следователи, она пояснила, что если бы у неё появились малейшие подозрения, то она сразу же отправила бы парня на расширенное медицинское обследование.
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