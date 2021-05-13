Росгвардия предлагает выдавать полуавтоматическое оружие после пяти лет владения гладкоствольным

Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил выдавать гражданам полуавтоматическое оружие спустя пять лет после владения гладкоствольным. Речь об этом зашла в ходе заседания правительства в четверг, 13 мая, где обсуждалась трагедия в казанской гимназии.

В частности, президент России призвал усилить контроль за оборотом оружия в России и заявил, что решения в этой сфере должны быть жёсткими.

"Нам необходимо установить, что выдача полуавтоматического гладкоствольного оружия систем "Хадсан", "Хантер", "Сайга", "Ланкастер" будет после того, как граждане прошли пятилетний срок с гладкоствольным оружием, потому что полуавтоматическое оружие может быть приближено к нарезному", — озвучил своё предложение Золотов.

Лайф также сообщал, что выдававшая справку на оружие психиатр не увидела отклонений у Ильназа Галявиева, задержанного за стрельбу в Казани. Врача допросили следователи, она пояснила, что если бы у неё появились малейшие подозрения, то она сразу же отправила бы парня на расширенное медицинское обследование.

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