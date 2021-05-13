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Росгвардия предлагает выдавать полуавтоматическое оружие после пяти лет владения гладкоствольным

Кроме того, ведомство считает необходимым увеличить возраст выдачи лицензии на оружие и ввести обязательное прохождение курса молодого бойца для получения охотничьего билета.

13 мая 2021, 12:31

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил выдавать гражданам полуавтоматическое оружие спустя пять лет после владения гладкоствольным. Речь об этом зашла в ходе заседания правительства в четверг, 13 мая, где обсуждалась трагедия в казанской гимназии.

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В частности, президент России призвал усилить контроль за оборотом оружия в России и заявил, что решения в этой сфере должны быть жёсткими.

"Нам необходимо установить, что выдача полуавтоматического гладкоствольного оружия систем "Хадсан", "Хантер", "Сайга", "Ланкастер" будет после того, как граждане прошли пятилетний срок с гладкоствольным оружием, потому что полуавтоматическое оружие может быть приближено к нарезному", — озвучил своё предложение Золотов.

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Среди других инициатив Росгвардии в сфере оборота оружия, озвученных после казанской трагедии, — увеличение возраста выдачи лицензии на оружие до 21 года, а также введение обязательного прохождения курса молодого бойца для получения охотничьего билета.

Стрельба в гимназии № 175 произошла 11 мая утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения открыл огонь практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон.

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Лайф также сообщал, что выдававшая справку на оружие психиатр не увидела отклонений у Ильназа Галявиева, задержанного за стрельбу в Казани. Врача допросили следователи, она пояснила, что если бы у неё появились малейшие подозрения, то она сразу же отправила бы парня на расширенное медицинское обследование.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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