Мурашко: Троих пострадавших в Казани детей прооперировали. Видео © LIFE

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал президенту России Владимиру Путину о состоянии детей, которые пострадали при стрельбе в гимназии № 175 в Казани. Он уточнил данные о прооперированных школьниках.

"На сегодня трое детей, наиболее тяжёлые, были прооперированы вчера и сегодня в Москве. Остальные дети получают плановую терапию в клиниках. Состояние не вызывает опасения. Сегодня 15 детей в городе Казани получают терапию, один выписан в удовлетворительном состоянии. Все дети, находящиеся в больнице, стабилизированы", — сказал он.

Министр уточнил, что двое детей требуют тщательного, большого внимания. Третий ребёнок хорошо перенёс медицинское вмешательство, его состояние не внушает опасений. Мурашко отметил, что Минздрав совместно с Минпросвещения планирует направить учащихся гимназии и их родителей на отдых и лечение в санатории.

Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года открыл стрельбу в школе, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас злоумышленник арестован на два месяца.

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