Путин предложил наградить учителей и персонал казанской гимназии, где произошла стрельба

Путин предложил наградить учителей и персонал казанской гимназии. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин, комментируя трагедию в Казани, предложил представить к государственным наградам учителей и других сотрудников гимназии № 175. Об этом он заявил на заседании правительства.

"И учителя, и все сотрудники гимназии действовали мужественно, героически, профессионально. Спасали детей как своих. Закрывали собой, как сделала юная девушка, учительница английского, [которая] пожертвовала собой", — сказал глава государства.

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от нападавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети".

Авторы