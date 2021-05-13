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Путин предложил наградить учителей и персонал казанской гимназии, где произошла стрельба

Он также особо отметил героизм педагога английского языка Эльвиры Игнатьевой, которая закрыла своим телом ребёнка.

13 мая 2021, 11:54
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Путин предложил наградить учителей и персонал казанской гимназии. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин, комментируя трагедию в Казани, предложил представить к государственным наградам учителей и других сотрудников гимназии № 175. Об этом он заявил на заседании правительства.

"И учителя, и все сотрудники гимназии действовали мужественно, героически, профессионально. Спасали детей как своих. Закрывали собой, как сделала юная девушка, учительница английского, [которая] пожертвовала собой", — сказал глава государства.

"Человек-ангел": Брат рассказал о странном предчувствии учительницы, закрывшей собой ребёнка при стрельбе в Казани

"Человек-ангел": Брат рассказал о странном предчувствии учительницы, закрывшей собой ребёнка при стрельбе в Казани

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от нападавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети".

"Закройте дверь изнутри, хоть на швабру": О чём учительница казанской школы писала детям, пока за стеной убивали их товарищей

"Закройте дверь изнутри, хоть на швабру": О чём учительница казанской школы писала детям, пока за стеной убивали их товарищей

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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