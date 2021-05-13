Путин предложил наградить учителей и персонал казанской гимназии, где произошла стрельба
Он также особо отметил героизм педагога английского языка Эльвиры Игнатьевой, которая закрыла своим телом ребёнка.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Путин предложил наградить учителей и персонал казанской гимназии. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин, комментируя трагедию в Казани, предложил представить к государственным наградам учителей и других сотрудников гимназии № 175. Об этом он заявил на заседании правительства.
"И учителя, и все сотрудники гимназии действовали мужественно, героически, профессионально. Спасали детей как своих. Закрывали собой, как сделала юная девушка, учительница английского, [которая] пожертвовала собой", — сказал глава государства.
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Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от нападавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети".
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