"Человек-ангел": Брат рассказал о странном предчувствии учительницы, закрывшей собой ребёнка при стрельбе в Казани

Брат Эльвиры Игнатьевой рассказал о её последних днях перед гибелью. Видео © LIFE

Андрей Игнатьев, брат 26-летней учительницы из Казани, заслонившей собой ученика при стрельбе в казанской гимназии, рассказал Лайфу, какими были последние дни девушки перед смертью. По его словам, Эльвира была полна планов, ждала лета, готовилась к всероссийскому этапу конкурса учителей и в то же время будто чувствовала что-то: за день до гибели купила всем племянникам, детям именные подарки.





"Она очень любила свою учительницу, говорила, хочу, как она. <...> Она очень любила детей. Школа, дети — для них всё могла отдать. Когда пандемия была, говорила, не могу, хочу детей видеть. Дети каждое утро ей звонили: что будем делать? <...> Сейчас вот посидели, подумали, она всем подарки купила, ездила по магазинам, всем племянникам, детям, родным — всем подарки купила, именные, как-будто чувствовала", — говорит брат Эльвиры.

По словам Андрея, Эльвира в последние недели то ничего не хотела делать, то снова строила планы, она училась в автошколе, летом хотела купить машину. Слова мужчине даются с трудом. Он вспоминает, что 10 мая, накануне гибели, они с сестрой сидели на улице, девушка восхищалась, как хорошо и тепло, птички поют, цветёт черёмуха. А утром она ушла на работу, говорит он и замолкает.

"С девяти утра до шести мы бегали, искали, никто не знал, где она, паника, хаос везде. К шести, когда начали искать по больницам, в 7-й больнице сказали, что надо ехать в морг, и вот тут уже всё... Вообще, она не должна была в школе быть, у неё было окно <...> по показаниям, выстрел в лицо был <...> человек-ангел. Сейчас, как приехали, поспал, она ко всем во сне пришла, вся белая, улыбается", — собеседник Лайфа не может сдержать слёз.

По словам пришедших на похороны, людей, перед смертью преподаватель английского Эльвира Игнатьева, заслонившая собой ученика при стрельбе в казанской гимназии, успела только попрощаться с детьми. Она там сказала: "Прощайте, дети". Первая пуля попала ей в голову сразу.

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