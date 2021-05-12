"Закройте дверь изнутри, хоть на швабру": О чём учительница казанской школы писала детям, пока за стеной убивали их товарищей
В обнародованных скриншотах и сообщения напуганных школьников о том, что кто-то дёргает ручку двери, и ежеминутные просьбы учителя держаться всем вместе.
Ильназ Галявиев. Коллаж © LIFE. Фото © Соцсети
В Сети появились скриншоты переписки учительницы с учениками во время трагедии в казанской школе № 175. Стрельба, судя по сообщениям, уже идёт. Ребята заперлись в кабинете. Как выяснится позже — это класс 8 Б, параллельный классу 8 А, семь учеников которого убил Ильназ Галявиев.
В сообщениях учительница географии Татьяна Миничкина спрашивает ребят, всё ли в порядке. Она призывает напуганных детей: "Закройте дверь изнутри! Хоть на швабру, хоть на что", "Держитесь все вместе!", "Если будет эвакуация, организованно выходите!", "И не паникуйте".
Ребята сначала не до конца понимают, что происходит, а после слов "в школе вооружённый человек" отвечают Миничкиной: "Как не паниковать, если стреляют по школе?" В какой-то момент одна из учениц с ужасом сообщает, что кто-то "дверь дёргает".
В это время 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в соседний кабинет, где шёл урок английского языка у класса 8 А. Именно там он и устроил бойню: застрелил четырёх мальчиков, трёх девочек и преподавателя — 26-летнюю Эльвиру Игнатьеву. В коридоре он убил учительницу начальных классов 55-летнюю Венеру Айзатову.
"Человек-ангел": Брат рассказал о странном предчувствии учительницы, закрывшей собой ребёнка при стрельбе в Казани
Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате девять человек погибли, включая двух взрослых, ещё 23 были ранены. Лайф публиковал список пострадавших и погибших.
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