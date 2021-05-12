"Закройте дверь изнутри, хоть на швабру": О чём учительница казанской школы писала детям, пока за стеной убивали их товарищей

В Сети появились скриншоты переписки учительницы с учениками во время трагедии в казанской школе № 175. Стрельба, судя по сообщениям, уже идёт. Ребята заперлись в кабинете. Как выяснится позже — это класс 8 Б, параллельный классу 8 А, семь учеников которого убил Ильназ Галявиев.

В сообщениях учительница географии Татьяна Миничкина спрашивает ребят, всё ли в порядке. Она призывает напуганных детей: "Закройте дверь изнутри! Хоть на швабру, хоть на что", "Держитесь все вместе!", "Если будет эвакуация, организованно выходите!", "И не паникуйте".

Ребята сначала не до конца понимают, что происходит, а после слов "в школе вооружённый человек" отвечают Миничкиной: "Как не паниковать, если стреляют по школе?" В какой-то момент одна из учениц с ужасом сообщает, что кто-то "дверь дёргает".

В это время 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в соседний кабинет, где шёл урок английского языка у класса 8 А. Именно там он и устроил бойню: застрелил четырёх мальчиков, трёх девочек и преподавателя — 26-летнюю Эльвиру Игнатьеву. В коридоре он убил учительницу начальных классов 55-летнюю Венеру Айзатову.

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