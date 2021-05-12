Прокурор не стал отвечать на вопрос о голодовке Галявиева

"Без комментариев" , — заявил прокурор, отвечая на вопрос, действительно ли Галявиев объявил голодовку, о чём ранее сообщили в ряде СМИ.

Следователь на суде рассказал об СВУ, установленном в день стрельбы в школе в Казани

Напомним, сегодня суд арестовал Галявиева на два месяца. Сам обвиняемый заявил, что согласен с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу. До этого его адвокат отмечал, что примет сторону обвиняемого, однако не сомневается, что подзащитного арестуют.