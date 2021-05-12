Прокурор не стал отвечать на вопрос о голодовке Галявиева
Сегодня состоялся суд над Ильназом Галявиевым, который устроил массовый расстрел в школе № 175 в Казани. Его арестовали на два месяца.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Заместитель прокурора Республики Татарстан Алексей Заика, присутствовавший на судебном заседании по делу Ильназа Галявиева, отказался комментировать вопрос о предполагаемой голодовке обвиняемого.
"Без комментариев", — заявил прокурор, отвечая на вопрос, действительно ли Галявиев объявил голодовку, о чём ранее сообщили в ряде СМИ.
Напомним, сегодня суд арестовал Галявиева на два месяца. Сам обвиняемый заявил, что согласен с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу. До этого его адвокат отмечал, что примет сторону обвиняемого, однако не сомневается, что подзащитного арестуют.
Стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. Трагедия унесла жизни девяти человек — семерых школьников и двух учителей. Сегодня их похоронили.
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