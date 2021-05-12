Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Прокурор не стал отвечать на вопрос о голодовке Галявиева

Сегодня состоялся суд над Ильназом Галявиевым, который устроил массовый расстрел в школе № 175 в Казани. Его арестовали на два месяца.

12 мая 2021, 18:54
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Заместитель прокурора Республики Татарстан Алексей Заика, присутствовавший на судебном заседании по делу Ильназа Галявиева, отказался комментировать вопрос о предполагаемой голодовке обвиняемого.

"Без комментариев", — заявил прокурор, отвечая на вопрос, действительно ли Галявиев объявил голодовку, о чём ранее сообщили в ряде СМИ.

Следователь на суде рассказал об СВУ, установленном в день стрельбы в школе в Казани

Следователь на суде рассказал об СВУ, установленном в день стрельбы в школе в Казани

Напомним, сегодня суд арестовал Галявиева на два месяца. Сам обвиняемый заявил, что согласен с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу. До этого его адвокат отмечал, что примет сторону обвиняемого, однако не сомневается, что подзащитного арестуют.

СК пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм"

СК пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм"

Стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. Трагедия унесла жизни девяти человек — семерых школьников и двух учителей. Сегодня их похоронили.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1