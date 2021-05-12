К Посольству РФ в Киеве принесли цветы и игрушки после трагедии в Казани

Цветы, игрушки и свечи — так сейчас выглядит площадка у Посольства РФ в Киеве. Узнав о вчерашней трагедии в Казани, жители украинской столицы решили поддержать россиян и почтить память погибших. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

"Вчера приносили тоже, но больше людей было сегодня", — сообщил "Стране" охранник посольства.

Ранее сами жители Казани создали стихийный мемориал недалеко от гимназии № 175, в которой произошла страшная трагедия. Местные жители возложили туда цветы и мягкие игрушки в память о жертвах трагедии.

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