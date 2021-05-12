К Посольству РФ в Киеве принесли цветы и игрушки после трагедии в Казани
Так украинцы решили почтить память погибших в результате расстрела детей в одной из казанских гимназий.
Фото © strana.ua
Цветы, игрушки и свечи — так сейчас выглядит площадка у Посольства РФ в Киеве. Узнав о вчерашней трагедии в Казани, жители украинской столицы решили поддержать россиян и почтить память погибших. Об этом сообщает издание "Страна.ua".
"Вчера приносили тоже, но больше людей было сегодня", — сообщил "Стране" охранник посольства.
Ранее сами жители Казани создали стихийный мемориал недалеко от гимназии № 175, в которой произошла страшная трагедия. Местные жители возложили туда цветы и мягкие игрушки в память о жертвах трагедии.
Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения открыл огонь практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. Трагедия унесла жизни девяти человек — семерых школьников и двух учителей. Сегодня их похоронили, а виновника их гибели арестовали.
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