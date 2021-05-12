Отпустили через два часа: Лайф узнал о судьбе второго задержанного в день стрельбы в гимназии в Казани
Сообщалось, что вместе с Ильназом Галявиевым был задержан то ли его подельник, то ли координатор. Мы выяснили, как всё было на самом деле.
Казанская гимназия № 175, в которой произошла стрельба. Фото с коптера © LIFE
41-летний Рамиль Мухамедшин был задержан сотрудниками полиции по подозрению в пособничестве Ильназу Галявиеву. Мужчину задержали неподалёку от школы. По данным источника в правоохранительных органах, мужчина был в алкогольном опьянении.
В день стрельбы в некоторых СМИ прошла информация, что второй задержанный мог иметь непосредственное отношение к трагическим событиям в гимназии и являться подельником Галявиева. Однако оснований держать его в отделении, судя по всему, полицейские не нашли.
По данным Лайфа, Мухамедшина отпустили уже спустя два часа. В отделение его доставили вчера в 11 часов, а в 13:40 он уже вышел на свободу.
Ранее Лайф сообщал, что при обысках в доме Галявиева правоохранители нашли большое количество различных химических веществ, маленькие весы, колбы, гвозди, а также патроны и коробки из-под них. А изъяв медицинскую карту студента, следователи обнаружили, что в 2017 году врачи поставили ему диагноз "энцефалопатия" — органическое поражение головного мозга.
Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. Трагедия унесла жизни девяти человек — семерых школьников и двух учителей. Сегодня их похоронили. Самого Галявиева суд арестовал на два месяца.
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