Виновника трагедии в Казани доставили в СИЗО
Сегодня Галявиеву избрали меру пресечения — он пробудет под стражей как минимум до 11 июля 2021 года.
Виновника трагедии в Казани доставили в СИЗО. Видео © LIFE
19-летнего Ильназа Галявиева, который 11 мая устроил бойню в гимназии № 175, доставили в СИЗО. Ранее сегодня суд арестовал его на два месяца.
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Выступая в суде, прокурор подтвердил, что стрелок полностью признаёт свою вину. Сам обвиняемый заявил, что согласен с избранием меры пресечения.
Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев открыл огонь практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. Трагедия унесла жизни девяти человек — семерых школьников и двух учителей. Сегодня их похоронили.
При обысках в доме Галявиева правоохранители нашли большое количество различных химических веществ, маленькие весы, колбы, гвозди, а также патроны и коробки из-под них. А изъяв медицинскую карту студента, следователи обнаружили, что в 2017 году врачи поставили ему диагноз "энцефалопатия" — органическое поражение головного мозга. С того же момента он состоял на учёте в местной поликлинике.
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