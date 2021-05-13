Путин потребовал жёстко усилить контроль за оборотом оружия после стрельбы в казанской гимназии

Президент Владимир Путин призвал усилить контроль за оборотом оружия в России после стрельбы в казанской гимназии. Речь об этом зашла на заседании правительства в четверг, 13 мая. По словам главы государства, решения в этой сфере должны быть жёсткими.

"Считаю, что для предупреждения подобных преступлений необходимо серьёзно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жёсткими", — отметил президент.

Такой же жёсткой и персональной должна быть ответственность для всех лиц, которые выдают разрешение на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы, считает российский лидер.

"Здесь нужен строгий порядок. Ситуации, когда, например, медицинскую справку можно просто купить за деньги, порой даже не приходя на осмотр, такие ситуации должны быть полностью исключены", — указал он.

Стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало более 20 человек — в основном дети.

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