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"Абсолютно адекватный человек": Лайф поговорил с продавцами магазина, где Галявиев выбирал оружие

Юноша приобрёл гражданское ружьё в середине апреля этого года. Также у него было почти 500 патронов к нему.

13 мая 2021, 10:49

Фото © LIFE

Лайф поговорил с продавцами, которые продали Галявиеву ружьё. Видео © LIFE

Убивший девять человек в казанской гимназии Ильназ Галявиев не показался подозрительным продавцам оружейного магазина "ОхотАктив" в Йошкар-Оле, которые продавали ему ружьё в апреле этого года.

Как рассказал собеседник Лайфа, все документы (а именно: паспорт и лицензия на покупку) были при нём, поэтому никаких трудностей с приобретением не возникло. Купил Галявиев гладкоствольное полуавтоматическое оружие, однако показать аналогичный образец корреспонденту Лайфа в магазине отказались.

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Как сообщал Лайф, Галявиев приобрёл охотничье гладкоствольное ружьё Hatsan Escort 16 апреля 2021 года. Момент покупки запечатлели камеры наблюдения возле кассы. После трагедии у юноши обнаружили почти 500 патронов 12-го калибра, при этом на месте происшествия было найдено 29 гильз.

Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года открыл стрельбу в школе, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас злоумышленник арестован на два месяца.

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Авторы
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