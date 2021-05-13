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Виновника трагедии в Казани могут направить на психиатрическую экспертизу в Москву

Ранее стало известно, что год назад врачи поставили ему диагноз, связанный с серьёзным поражением мозга.

13 мая 2021, 07:10

Скриншот из видео © LIFE

Устроившего стрельбу в казанской гимназии 19-летнего Ильназа Галявиева могут доставить в Москву в институт им. В.П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА "Новости".

"Скорее всего, Галявиева привезут в Москву, чтобы провести ему комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в институте им. В.П. Сербского", — сказал собеседник агентства.

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Экспертиза должна будет установить наличие каких-либо психических расстройств, а также помочь следователям выяснить, был ли Галявиев в момент расстрела детей и педагогов вменяемым и отвечал ли он за свои действия.

Как выяснил Лайф, в день трагедии казанский студент мог находиться под действием сильных психотропных веществ: при обыске у него дома была найдена самодельная настойка на мухоморе, передозировка которой может повлечь за собой необратимые последствия. Кроме того, было установлено, что Галявиев страдает серьёзным заболеванием головного мозга, а в последнее время родственники отмечали изменения в его психическом состоянии.

Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. Трагедия унесла жизни девяти человек — семерых школьников и двух учителей. Накануне их похоронили.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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