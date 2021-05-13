Виновника трагедии в Казани могут направить на психиатрическую экспертизу в Москву
Ранее стало известно, что год назад врачи поставили ему диагноз, связанный с серьёзным поражением мозга.
Скриншот из видео © LIFE
Устроившего стрельбу в казанской гимназии 19-летнего Ильназа Галявиева могут доставить в Москву в институт им. В.П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА "Новости".
"Скорее всего, Галявиева привезут в Москву, чтобы провести ему комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в институте им. В.П. Сербского", — сказал собеседник агентства.
Экспертиза должна будет установить наличие каких-либо психических расстройств, а также помочь следователям выяснить, был ли Галявиев в момент расстрела детей и педагогов вменяемым и отвечал ли он за свои действия.
Как выяснил Лайф, в день трагедии казанский студент мог находиться под действием сильных психотропных веществ: при обыске у него дома была найдена самодельная настойка на мухоморе, передозировка которой может повлечь за собой необратимые последствия. Кроме того, было установлено, что Галявиев страдает серьёзным заболеванием головного мозга, а в последнее время родственники отмечали изменения в его психическом состоянии.
Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. Трагедия унесла жизни девяти человек — семерых школьников и двух учителей. Накануне их похоронили.
"Коктейль из нестабильной и неокрепшей психики": Эксперт оценила рисунки напавшего на школу в Казани
Стрельба в казанской школе: есть погибшие и раненые
Двое пострадавших в Казани детей находятся в крайне тяжёлом состоянии
сегодня в 07:07
В ГД предложили ужесточить ответственность за нарушения в сфере оборота гражданского оружия
сегодня в 06:01
"Закройте дверь изнутри, хоть на швабру": О чём учительница казанской школы писала детям, пока за стеной убивали их товарищей
вчера в 22:35
Выбор редакции
"Лежу в крови, вижу гильзу": Переживший стрельбу работник школы рассказал, как пытался остановить убийцу
Двое пострадавших в Казани детей находятся в крайне тяжёлом состоянии
Водителя выбросило через лобовое: у гипермаркета в Екатеринбурге взорвался КамАЗ
Израильская армия рассматривает планы наземной операции в секторе Газа
Переводы денег из России признаны Всемирным банком самыми выгодными
Комментариев: 0