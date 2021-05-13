Двое пострадавших в Казани детей находятся в крайне тяжёлом состоянии
Накануне, 12 мая, в Москву доставили восьмерых раненных в результате стрельбы в гимназии.
Фото © ТАСС / Алеев Егор
Двое детей из числа пострадавших при стрельбе в гимназии № 175 в Казани остаются в крайне тяжёлом состоянии. По данным источника Лайфа, за жизнь девятилетнего и 14-летнего школьников борются врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, мальчики находятся в реанимации.
Всего в столичных больницах сейчас находится восемь человек — пятеро детей и трое взрослых. Накануне их доставили из Казани бортом МЧС России.
Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в Казани, которых готовят для транспортировки в Москву
По данным Минздрава Татарстана, состояние 14 пострадавших детей, проходящих лечение в Казани, остаётся стабильным, их жизни ничего не угрожает.
Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года открыл стрельбу в школе, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас злоумышленник арестован на два месяца.
Стрельба в казанской школе: есть погибшие и раненые
В ГД предложили ужесточить ответственность за нарушения в сфере оборота гражданского оружия
сегодня в 06:01
"Закройте дверь изнутри, хоть на швабру": О чём учительница казанской школы писала детям, пока за стеной убивали их товарищей
вчера в 22:35
"Это не провоцирует шутинг" — психологи реабилитировали компьютерные игры
вчера в 21:40
Выбор редакции
"Лежу в крови, вижу гильзу": Переживший стрельбу работник школы рассказал, как пытался остановить убийцу
Виновника трагедии в Казани могут направить на психиатрическую экспертизу в Москву
Водителя выбросило через лобовое: у гипермаркета в Екатеринбурге взорвался КамАЗ
Сбербанк выпустил новое приложение для частных инвесторов — "Сбер.Инвестор"
Илон Маск отказался от биткоина
Комментариев: 0