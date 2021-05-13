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Двое пострадавших в Казани детей находятся в крайне тяжёлом состоянии

Накануне, 12 мая, в Москву доставили восьмерых раненных в результате стрельбы в гимназии.

13 мая 2021, 07:07

Фото © ТАСС / Алеев Егор

Двое детей из числа пострадавших при стрельбе в гимназии № 175 в Казани остаются в крайне тяжёлом состоянии. По данным источника Лайфа, за жизнь девятилетнего и 14-летнего школьников борются врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, мальчики находятся в реанимации.

Всего в столичных больницах сейчас находится восемь человек — пятеро детей и трое взрослых. Накануне их доставили из Казани бортом МЧС России.

Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в Казани, которых готовят для транспортировки в Москву

Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в Казани, которых готовят для транспортировки в Москву

По данным Минздрава Татарстана, состояние 14 пострадавших детей, проходящих лечение в Казани, остаётся стабильным, их жизни ничего не угрожает.

В Москву доставили детей, пострадавших во время стрельбы в Казани

В Москву доставили детей, пострадавших во время стрельбы в Казани

Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года открыл стрельбу в школе, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас злоумышленник арестован на два месяца.

Стрельба в казанской гимназии: всё, что известно к этому часу

Стрельба в казанской гимназии: всё, что известно к этому часу

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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