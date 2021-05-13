В ГД предложили ужесточить ответственность за нарушения в сфере оборота гражданского оружия

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции представил законопроект, вносящий в КоАП поправки об ужесточении ответственности за нарушения в сфере оборота гражданского оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к документу.

Одним из изменений, которые предлагают члены комитета, является ужесточение наказания за нарушения правил оборота оружия в случаях, если эти действия повлекли его утрату. Также предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в этой сфере до одного года. Сейчас он равен двум месяцам.

"Введение такого срока давности обусловлено периодичностью проведения контрольных мероприятий за оборотом оружия, которые осуществляются один раз в шесть месяцев для юридических лиц и один раз в год — для граждан", — говорится в пояснительной записке.

Депутаты также отмечают, что на сегодняшний день разрешение на покупку оружия действует шесть месяцев, а граждане, которые не поставили приобретённое оружие на учёт за отведённые на это два месяца, не привлекаются к ответственности. Кроме того, наказания удаётся избежать и тем, кто утратил оружие и не оповестил об этом Росгвардию. Всё это способствует поступлению оружия в незаконный оборот, отмечают авторы документа.

Как ранее сообщал Лайф, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил пересмотреть законы об обороте оружия после страшной трагедии в Казани, которая произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход в одну из гимназий, её бывший 19-летний ученик начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых — семь учеников и двое учителей. Пострадало 23 человека.

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