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Депутат ГД Милонов предложил лишать лицензии на оружие за алкоголизм и наркоманию

Парламентарий также поддержал идею изменить возраст выдачи разрешения с 18 лет до 21 года.

13 мая 2021, 05:27
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин </p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Люди, имеющие лицензию на оружие, должны проходить регулярные осмотры у психолога и психиатра, а те в свою очередь обязаны отзывать лицензию при выявлении алкоголизма или следов наркотических веществ. Такое предложение выдвинул депутат Государственной думы Виталий Милонов.

"Лицензия на оружие и наркотические вещества несовместимы. Точно так же, как психиатр должен будет выписывать такую "чёрную метку" тем людям, у которых диагностирует хронический алкоголизм. Потому что хронический алкоголизм и оружие тоже до добра не доводят", — сказал парламентарий в беседе с РИА "Новости".

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По словам Милонова, за несколько лет владения оружием психика человека может измениться несколько раз, поэтому за этим необходимо тщательно следить, пресекая возможные инциденты на стадии предпосылок к ним. Депутат также поддержал идею повысить возраст выдачи лицензий до 21 года, а "18-летним пацанам" для самообороны посоветовал купить перцовый баллончик.

Напомним, необходимость в пересмотре правил оборота оружия в России появилась после чудовищной трагедии в Казани, которая произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход в одну из гимназий, её бывший 19-летний ученик начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых — семь учеников и двое учителей. Пострадало 23 человека.

Володин поручил пересмотреть законы об обороте оружия после стрельбы в Казани

Володин поручил пересмотреть законы об обороте оружия после стрельбы в Казани

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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