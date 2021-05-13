Психиатр рассказал, могут ли болезни виновника трагедии в Казани повлиять на строгость наказания
Суд признает его невменяемым только в том случае, если подтвердится, что студент не руководил своими действиями.
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Вне зависимости от диагноза, который ранее ставили врачи виновнику казанской трагедии Ильназу Галявиеву и который ещё может быть поставлен в ходе экспертиз, следователи будут рассматривать конкретно то состояние студента, в котором он пребывал в момент расстрела людей. Об этом рассказал врач-психиатр Артём Галиев.
"Когда рассматривают состояние человека в момент правонарушения, смотрят не на диагноз, а на то, мог ли человек отвечать за свои действия и руководить ими. Если человек был в состоянии психотическом, то его воля здесь не присутствует, им руководит психоз", — рассказал Галиев в беседе с kp.ru.
Если он действительно не руководил своими действиями, то суд признает его невменяемым. А причины развития психоза — это уже вопрос не для экспертизы, добавил врач.
Как сообщал Лайф, Ильназа Галявиева могут доставить на психолого-психиатрическую экспертизу в Москву. Как правило, состояние особо опасных преступников исследуют в столичном институте имени В.П. Сербского, куда его могут перевезти в рамках следствия.
Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. Трагедия унесла жизни девяти человек — семерых школьников и двух учителей. Накануне их похоронили.
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