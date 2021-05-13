"Лежу в крови, вижу гильзу": Переживший стрельбу работник школы рассказал, как пытался остановить убийцу

Работник казанской гимназии 62-летний Мулланур Мустафин выжил во время стрельбы, хотя вооружённый преступник увидел его одним из первых. Мужчина рассказал, что надеялся остановить злоумышленника. Сейчас Мулланур в больнице, он уже перенёс операцию.

"На входе сидела вахтёрша. Отец направлялся к выходу, так как именно в это время его попросили что-то починить на территории гимназии", — передала kp.ru слова Мустафина его дочь. "Между двумя дверями он и застал убийцу. Преступник выстрелил в кого-то у входа, и отец пошёл на него со словами "Что вы делаете?" Говорит: "Я надеялся, что смогу его остановить".

Однако Галявиев действовал на упреждение и выстрелил по Мустафину прямо через стеклянные двери, в результате чего работник школы получил множественные осколочные ранения. Вахтёрша, увидев всё происходящее, успела нажать тревожную кнопку.

Преступник перезарядил ружьё и ещё раз выстрелил в мужчину, надеясь попасть в голову. Однако чудом он промазал, снаряд лишь немного задел голову пострадавшего. Не заметив промаха, убийца пошёл дальше.

"Папа рассказывает: "Лежу в крови, вижу гильзу, а сам думаю: где наша мама, жива ли она? (супруга Мулланура работает учителем в той же школе. — Прим. Лайфа). Где сейчас находится? Как себя чувствует?" Она ведь была там же, на втором этаже вела урок", — рассказала Тансылу Мустафина.

Оказалось, что жена пострадавшего заперлась с детьми в классе и они сидели там, сохраняя абсолютную тишину, пока убийца ломился к ним. Благодаря решительным действиям директора педагоги смогли сориентироваться и предотвратить ещё большие потери.

Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года открыл стрельбу в школе, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас злоумышленник арестован на два месяца.

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