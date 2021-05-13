Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В крови напавшего на школу в Казани студента не нашли следов наркотиков и алкоголя

При этом ранее дома у виновника трагедии нашли самодельную настойку на мухоморе, которая может вызывать галлюцинации, депрессии, панику, агрессию и помутнение сознания.

13 мая 2021, 11:10
<p>Фото © ТАСС / Алеев Егор</p>

Фото © ТАСС / Алеев Егор

По результатам медицинской экспертизы в крови 19-летнего Ильназа Галявиева, который совершил нападение на гимназию № 175 в Казани, не нашли следов наркотиков и алкоголя. Согласно данным телеграм-канала Readovka, Галявиев устроил стрельбу в трезвом состоянии.

При этом ранее во время обысков дома у виновника трагедии нашли самодельную настойку на мухоморе. В больших дозах вещество оказывает опьяняющее и стимулирующее действие, а передозировка может привести к состоянию, вызывающему галлюцинации, депрессию, панику, агрессию и помутнение сознания. После этого появилось предположение, что в момент расправы он мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

"Абсолютно адекватный человек": Лайф поговорил с продавцами магазина, где Галявиев выбирал оружие

"Абсолютно адекватный человек": Лайф поговорил с продавцами магазина, где Галявиев выбирал оружие

Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев получил разрешение на покупку гладкоствольного оружия, устроил дома лабораторию по изготовлению взрывчатки и 11 мая 2021 года открыл стрельбу в школе, которую окончил три года назад. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас он арестован на два месяца.

Пришёл убивать, а не пугать: казанский студент планировал расправиться с 20 школьниками

Пришёл убивать, а не пугать: казанский студент планировал расправиться с 20 школьниками

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Золотов предложил повысить возраст выдачи лицензии на оружие до 21 года

сегодня в 12:21

Маленький Бейрут: эксперты оценили возможность взрыва в квартире Галявиева

вчера в 14:56

Экс-замглавы Хакасии приговорён к 9 годам колонии за взятку в 2 млн

сегодня в 12:18

Росгвардия предлагает выдавать полуавтоматическое оружие после пяти лет владения гладкоствольным

сегодня в 12:31

Золотов предложил ввести курс молодого бойца для получения охотничьего билета

сегодня в 12:17

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1