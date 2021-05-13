В крови напавшего на школу в Казани студента не нашли следов наркотиков и алкоголя

По результатам медицинской экспертизы в крови 19-летнего Ильназа Галявиева, который совершил нападение на гимназию № 175 в Казани, не нашли следов наркотиков и алкоголя. Согласно данным телеграм-канала Readovka, Галявиев устроил стрельбу в трезвом состоянии.

При этом ранее во время обысков дома у виновника трагедии нашли самодельную настойку на мухоморе. В больших дозах вещество оказывает опьяняющее и стимулирующее действие, а передозировка может привести к состоянию, вызывающему галлюцинации, депрессию, панику, агрессию и помутнение сознания. После этого появилось предположение, что в момент расправы он мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев получил разрешение на покупку гладкоствольного оружия, устроил дома лабораторию по изготовлению взрывчатки и 11 мая 2021 года открыл стрельбу в школе, которую окончил три года назад. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас он арестован на два месяца.

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