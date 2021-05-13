Путин назвал стрельбу в казанской гимназии варварским преступлением и почтил память погибших минутой молчания Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин назвал стрельбу в казанской гимназии страшной бедой и варварским преступлением. Заявление прозвучало в преддверии заседания правительства в четверг, 13 мая. Глава государства предложил почтить память погибших детей и педагогов минутой молчания.

"Мы начнём с трагедии, которая недавно произошла в Казани. Как вы знаете, два дня назад произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии", — отметил он.

Путин добавил, что эта трагедия, безусловно, потрясла всех, поэтому в тяжёлые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном "была и остаётся вся Россия". Как отметил глава государства, жители всех российских регионов стремятся выразить искренние слова поддержки и сочувствия, воспринимают боль казанцев как свою собственную.

"Ещё раз приношу самые глубокие соболезнования родным погибших, семьям, которые потеряли самое дорогое — своих детей, внуков, близких и любимых людей", — заключил Путин.

Стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало более 20 человек — в основном дети.

Напомним, ранее в Кремле высоко оценили действия учителей, которые спасали школьников в Казани, где бывший ученик открыл стрельбу.

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