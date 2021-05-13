Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

После трагедии в Казани возросло число сообщений в полицию о возможных стрельбе и взрывах

Россияне проявляют повышенную бдительность, реагируя даже на разговоры прохожих и ролики в соцсетях.

13 мая 2021, 11:44
<p>Фото © ТАСС / Алеев Егор</p>

Фото © ТАСС / Алеев Егор

Инцидент с расстрелом школьников в гимназии № 175 в Казани, который 11 мая устроил 19-летний студент Ильназ Галявиев, породил волну беспокойства не только в регионе, но и в других городах страны. Так, за несколько дней увеличилось число сообщений в полицию о предполагаемой стрельбе или взрывах, в том числе в образовательных учреждениях. Об этом сообщает источник Лайфа.

По его данным, 12 мая в полицию обратился директор одной из московских школ. Он получил в Сети от выпускника сообщение о том, что якобы двое мужчин скоро расстреляют многих детей и устроят взрыв. Здание проверили сотрудники правоохранительных органов и ничего опасного не нашли.

Мухоморы для ярости и селитра для бомбы: как казанский убийца готовился к маленькой войне

Мухоморы для ярости и селитра для бомбы: как казанский убийца готовился к маленькой войне

В тот же день в полицию обратилась жительница Москвы, которая услышала, как двое неизвестных в вагоне метро заявили, что якобы "будет взрыв". По итогам проверки ничего подозрительного также не было обнаружено.

Опять же 12 мая жительница Казани увидела ролик в "Тиктоке", авторы которого поставили угрожающие хештеги о возможных смертях в одной из школ Москвы. Бдительная гражданка сообщила об этом в полицию, правоохранители эвакуировали людей, но также ничего подозрительного не нашли.

Стрельба в казанской гимназии: всё, что известно к этому часу

Стрельба в казанской гимназии: всё, что известно к этому часу

Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года открыл стрельбу в школе, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас злоумышленник арестован на два месяца.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1