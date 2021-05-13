После трагедии в Казани возросло число сообщений в полицию о возможных стрельбе и взрывах

Инцидент с расстрелом школьников в гимназии № 175 в Казани, который 11 мая устроил 19-летний студент Ильназ Галявиев, породил волну беспокойства не только в регионе, но и в других городах страны. Так, за несколько дней увеличилось число сообщений в полицию о предполагаемой стрельбе или взрывах, в том числе в образовательных учреждениях. Об этом сообщает источник Лайфа.

По его данным, 12 мая в полицию обратился директор одной из московских школ. Он получил в Сети от выпускника сообщение о том, что якобы двое мужчин скоро расстреляют многих детей и устроят взрыв. Здание проверили сотрудники правоохранительных органов и ничего опасного не нашли.

В тот же день в полицию обратилась жительница Москвы, которая услышала, как двое неизвестных в вагоне метро заявили, что якобы "будет взрыв". По итогам проверки ничего подозрительного также не было обнаружено.

Опять же 12 мая жительница Казани увидела ролик в "Тиктоке", авторы которого поставили угрожающие хештеги о возможных смертях в одной из школ Москвы. Бдительная гражданка сообщила об этом в полицию, правоохранители эвакуировали людей, но также ничего подозрительного не нашли.

Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года открыл стрельбу в школе, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас злоумышленник арестован на два месяца.

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