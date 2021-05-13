Путин заявил о необходимости внедрить единый подход к безопасности в школах
Учебные заведения по всей России должны быть защищены, и это нужно держать под постоянным контролем, отметил глава государства.
Путин заявил о необходимости внедрить единый подход к безопасности в школах. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин попросил правительство внедрить единый подход к повышению уровня безопасности в учебных заведениях. Об этом он заявил на совещании с правительством, обсуждая трагедию в казанской гимназии.
"Должен быть единый подход к повышению безопасности и антитеррористической защищённости учебных заведений в целом по стране", — заявил Путин.
Путин назвал стрельбу в казанской гимназии варварским преступлением и почтил память погибших минутой молчания
Стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало более 20 человек — в основном дети.
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