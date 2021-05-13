У иностранных студентов в Ульяновске обнаружен индийский штамм коронавируса

У иностранных студентов, обучающихся в Ульяновском государственном университете, обнаружен индийский штамм коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"В минувшую субботу в регионе прошло экстренное совещание по вспышке CoViD-19 среди иностранных студентов, которая произошла в конце апреля. Врио губернатора переговорил с главой федерального Роспотребнадзора Анной Поповой по поводу обнаружения в регионе нового индийского штамма коронавируса, который обнаружен у студентов-иностранцев", — говорится в сообщении.

Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни ничего не угрожает. Чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания, в гостинице "Советская", где они проживали, проведут полную санитарную обработку.

Помимо того, на базе санатория "Чайка" будет развёрнут обсерватор, который рассчитан на 150 мест и будет заниматься приёмом людей, приехавших из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о наличии в России "индийского" коронавируса-мутанта. Пока учёные не определили, является ли этот вариант ковида более заразным или устойчивым к вакцинам.

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