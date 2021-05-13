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В Дании начали эксгумацию миллионов убитых из-за коронавируса норок

Это делается из-за тревоги местных жителей за состояние окружающей среды и за собственную безопасность.

13 мая 2021, 09:15
<p>Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_Mink_at_Osnabr%C3%BCck_Zoo_02_cropped.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikimedia Commons</a></p>

Фото © Wikimedia Commons

В Дании начался процесс эксгумации норок, убитых из-за угрозы заражения коронавирусом-мутантом. Об этом сообщает агентство Ritzau.

Здесь вам не Дания. Российских норок привьют от коронавируса

Здесь вам не Дания. Российских норок привьют от коронавируса

Выкопанные тушки, которые до этого лежали в земле в защищённых контейнерах, будут отправлены на дальнейшую кремацию. Всего будет утилизировано 13,3 тонны зверьков, которые ранее были захоронены в Карупе и Хольстебро. После проведения данной процедуры на участках поставят очистные сооружения, дабы минимизировать ущерб природе.

Власти Дании решили раскопать и сжечь останки миллионов коронавирусных норок

Власти Дании решили раскопать и сжечь останки миллионов коронавирусных норок

Эксгумировать норок решили из-за беспокойства местных жителей, которые переживают за своё здоровье и состояние окружающей среды.

Напомним, ранее датские власти официально заявили, что зря истребили миллионы зверьков. Отмечается, что правительство не имело законных оснований требовать убийства зверьков за пределами ферм, где были выявлены заражения.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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