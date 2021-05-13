В Дании начали эксгумацию миллионов убитых из-за коронавируса норок

Выкопанные тушки, которые до этого лежали в земле в защищённых контейнерах, будут отправлены на дальнейшую кремацию. Всего будет утилизировано 13,3 тонны зверьков, которые ранее были захоронены в Карупе и Хольстебро. После проведения данной процедуры на участках поставят очистные сооружения, дабы минимизировать ущерб природе.