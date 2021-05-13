В Дании начали эксгумацию миллионов убитых из-за коронавируса норок
Это делается из-за тревоги местных жителей за состояние окружающей среды и за собственную безопасность.
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В Дании начался процесс эксгумации норок, убитых из-за угрозы заражения коронавирусом-мутантом. Об этом сообщает агентство Ritzau.
Выкопанные тушки, которые до этого лежали в земле в защищённых контейнерах, будут отправлены на дальнейшую кремацию. Всего будет утилизировано 13,3 тонны зверьков, которые ранее были захоронены в Карупе и Хольстебро. После проведения данной процедуры на участках поставят очистные сооружения, дабы минимизировать ущерб природе.
Эксгумировать норок решили из-за беспокойства местных жителей, которые переживают за своё здоровье и состояние окружающей среды.
Напомним, ранее датские власти официально заявили, что зря истребили миллионы зверьков. Отмечается, что правительство не имело законных оснований требовать убийства зверьков за пределами ферм, где были выявлены заражения.
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