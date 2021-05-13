В правительстве заявили о стабилизации цен на продукты

Цены на продукты питания постепенно стабилизируются, но необходимо сосредоточить внимание на отдельных товарах. Такую информацию опубликовал сайт Правительства России по итогам межведомственного совещания, проведённого первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

Потребительская инфляция замедлилась до 5,52%, а рост цен на продовольственные товары замедлился до 6,6%. Стоимость плодоовощной продукции выросла на 1%, что существенно ниже традиционной динамики, рост цен на другие продукты замедлился до 0,7%.

"Особого внимания всё ещё требует ряд позиций, в том числе яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, сахар", — отметили в правительстве.

Отмечается, что уже запущены меры реагирования и другие инструменты регулирования. В частности, введены льготные кредиты производителям сахара (от 1 до 5% на закупку сахарной свёклы), мукомолам (на возмещение части затрат) и хлебопёкам (на возмещение затрат на реализацию продукции при условии сохранения цены).

"По итогам совещания первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил ответственным министерствам ускорить работу по созданию механизма анализа цен на мировых рынках для оценки возможного влияния этой динамики на стоимость продукции в России и своевременного принятия мер. Запустить его необходимо в ближайшее время", — заявили в пресс-службе.

Напомним, в Кремле ранее заявили, что меры для регулировки цен на продукты должны носить рыночный характер.

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