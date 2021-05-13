Киев заинтересован провести встречу Путина и Зеленского как можно быстрее
На Украине утверждают, что процесс согласования условий переговоров продолжается, но детали озвучивать пока рано.
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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что встречу президента России Владимира Путина и главы Незалежной Владимира Зеленского необходимо провести как можно быстрее.
По его словам, процесс согласования условий встречи двух президентов продолжается, но детали озвучивать пока рано, сказал Ермак. Как сообщает "РБК-Украина", он отметил, что в повестку планируемых предстоящих переговоров включён анализ того, как были выполнены договорённости саммита "нормандской четвёрки".
"Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне. Конечно, было бы правильно провести переговоры как можно быстрее. Ситуация требует быстрых реакций", — уточнил Ермак.
Напомним, 20 апреля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге встретиться в Москве. Тот в свою очередь заявил о готовности к встрече и добавил, что место переговоров значения не имеет. Однако после этого Зеленский выступил с новой идеей — встретиться в Ватикане.
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