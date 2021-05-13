Киев заинтересован провести встречу Путина и Зеленского как можно быстрее

По его словам, процесс согласования условий встречи двух президентов продолжается, но детали озвучивать пока рано, сказал Ермак. Как сообщает "РБК-Украина", он отметил, что в повестку планируемых предстоящих переговоров включён анализ того, как были выполнены договорённости саммита "нормандской четвёрки".

"Пока нет ничего": В Кремле не получали информации от Киева по встрече Путина и Зеленского

"Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне. Конечно, было бы правильно провести переговоры как можно быстрее. Ситуация требует быстрых реакций", — уточнил Ермак.