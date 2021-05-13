В Петербурге задержали наркоманов, ограбивших 99-летнего ветерана в День Победы

В Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей, которые в День Победы под предлогом поздравления ограбили 99-летнего ветерана. Об этом сообщает пресс-служба полиции Северной столицы.

Инцидент произошёл под вечер 9 Мая. Двое парней пришли к пожилому мужчине, якобы чтобы поздравить его с праздником. Злоумышленники хотели попасть внутрь квартиры и предложили ветерану выпить, но тот отказался, хоть и узнал в одном из них знакомого сантехника. Тогда один из грабителей сорвал с шеи пенсионера золотую цепочку, после чего молодые люди убежали. На шум вышли соседи, которые и вызвали полицию. Негодяев вскоре задержали.

"Ими оказались двое местных жителей 26 и 18 лет. Старший из них ранее судим за кражу и действительно работает сантехником. Оба злоупотребляют наркотическими средствами", — рассказали в полиции.

Общий ущерб, нанесённый ветерану, составил около ста тысяч рублей. Цепочку быстро нашли и уже вернули мужчине. Парням же теперь грозит до четырёх лет тюрьмы по статье "Грабёж".

Ранее Лайф сообщал, что в Красноярском крае задержали мужчину, избившего ветерана из-за 20 тысяч рублей.

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