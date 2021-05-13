Bloomberg: ЕС подозревает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины

В Евросоюзе считают, что Россия пытается "де-факто интегрировать" часть Восточной Украины с помощью "нелегитимных выборов" и выдачи паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на документ, представленный странам – участницам союза.

Документ также содержит перечень шагов, которые ЕС может предпринять для "повышения устойчивости" Украины к "действиям со стороны России". Так, Евросоюз может усилить энергетическую безопасность Незалежной и привлечь её к участию в ряде проектов по безопасности.

Кроме того, упоминается усиление поддержки Киева в борьбе с "киберугрозами и дезинформацией", помощь с вакцинацией. Кроме того, ЕС рассматривает возможность повышения энергетической безопасности страны "для снижения зависимости от России".

При этом, согласно документу, решение о введении дополнительных санкций в отношении РФ будет зависеть от того, ухудшится ли ситуация, связанная с вопросами суверенитета и независимости Украины.

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