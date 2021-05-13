В России за сутки выявлено 8380 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8380 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Об этом сообщает в четверг федеральный оперативный штаб. За тот же период зафиксировано 392 летальных исхода. Общее количество инфицированных увеличилось до 4 913 439, а умерло от ковида и его осложнений за весь период пандемии 114 723 человека.

В частности, за сутки был выявлен 741 случай заражения в Санкт-Петербурге, 643 — в Московской области, 199 — в Ростовской области, 129 — в Воронежской области, 123 — в Нижегородской области. В Москве число заразившихся коронавирусной инфекцией возросло за сутки на 2787 (до 1 127 417 человек). А наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Еврейской АО (0,02%) и в Республике Алтай (0,03%).

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости масочного режима. Глава кабмина также сказал, что 2021 год должен стать переломным в борьбе с коронавирусной инфекцией в России, отметив постепенное улучшение обстановки.

Тем временем биолог спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России в ближайшие месяцы. Эксперт полагает, что всплеска заболеваемости поможет избежать жаркая погода, а вот пасмурная погода и дождь, наоборот, способствуют росту случаев коронавируса.

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