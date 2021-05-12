Глава ВОЗ сделал прививку от ковида и оставил выбранную вакцину в секрете

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сделал прививку от коронавируса. Раскрывать выбранную им вакцину от ковида он не стал.

"Сегодня настала моя очередь сделать прививку от CoViD-19 в Университетской клинике Женевы. Вакцины спасают жизни. Очень важно доставить их во все страны как можно скорее", — написал он в "Твиттере".

Гебреисус также призвал жителей стран, в которых доступны вакцины, последовать его примеру и сделать прививку от коронавируса.

Напомним, что в Швейцарии с 23 декабря прошлого года проводится вакцинация населения. В стране разрешено применение трёх препаратов от коронавируса: Pfizer/BioNTech, Moderna и — с 22 марта 2021 года — Janssen. Ранее сообщалось, что после вакцинации от коронавируса в Швейцарии умерло более 50 человек.

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