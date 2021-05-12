Генсек ООН призвал ВОЗ признать "Спутник V"
По его мнению, российское лекарство имеет ключевую роль в процессе мировой вакцинации.
Фото © Getty Images / Kay Nietfeld / picture alliance
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал ВОЗ признать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
"Мы, конечно бы, приветствовали, чтобы ВОЗ признала использование вакцины "Спутник V", я знаю, что такой процесс идёт... Мы считаем, что "Спутник V" — это также один из ключевых элементов, который позволит нам решить проблему вакцинации", — сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Генсек также отметил, что в ООН крайне положительно оценили тот факт, что Россия позволила сотрудникам организации привиться "Спутником V". По его мнению, это "хороший знак".
Ранее РФПИ сообщил, что "Спутник V" помог Сан-Марино стать первой в Европе страной, победившей коронавирус. В республике благодаря российской вакцине среднедневная заболеваемость инфекцией снизилась в 250 раз.
Выбор редакции
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с гибелью детей при стрельбе в казанской гимназии
Генсек ООН в разговоре с Зеленским призвал избегать эскалации конфликта на Украине
65 человек погибло в секторе Газа из-за израильских обстрелов
Умер бывший солист Большого театра Владимир Редькин
Гордиев узел Ближнего Востока: Палестина и Израиль на грани войны
Комментариев: 0