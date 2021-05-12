Генсек ООН призвал ВОЗ признать "Спутник V"

"Мы, конечно бы, приветствовали, чтобы ВОЗ признала использование вакцины "Спутник V", я знаю, что такой процесс идёт... Мы считаем, что "Спутник V" — это также один из ключевых элементов, который позволит нам решить проблему вакцинации", — сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.