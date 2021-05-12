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Генсек ООН призвал ВОЗ признать "Спутник V"

По его мнению, российское лекарство имеет ключевую роль в процессе мировой вакцинации.

12 мая 2021, 18:58
<p>Фото © Getty Images / Kay Nietfeld / picture alliance</p>

Фото © Getty Images / Kay Nietfeld / picture alliance

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал ВОЗ признать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

"Мы, конечно бы, приветствовали, чтобы ВОЗ признала использование вакцины "Спутник V", я знаю, что такой процесс идёт... Мы считаем, что "Спутник V" — это также один из ключевых элементов, который позволит нам решить проблему вакцинации", — сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Генсек также отметил, что в ООН крайне положительно оценили тот факт, что Россия позволила сотрудникам организации привиться "Спутником V". По его мнению, это "хороший знак".

Ранее РФПИ сообщил, что "Спутник V" помог Сан-Марино стать первой в Европе страной, победившей коронавирус. В республике благодаря российской вакцине среднедневная заболеваемость инфекцией снизилась в 250 раз.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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