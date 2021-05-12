"Локомотив" обыграл "Крылья Советов" и стал обладателем Кубка России

Московский "Локомотив" стал победителем Кубка России сезона 2020/2021. В финальном матче, который прошёл в Нижнем Новгороде, команда Марко Николича переиграла самарские "Крылья Советов" со счётом 3:1.

Стартовые минуты остались за самарской командой, которую приехал поддержать губернатор региона Дмитрий Азаров. За первые пять минут фанатам железнодорожников пришлось несколько раз выдыхать. Шансы забить были у Алвеша и Сарвели, а шикарный прострел Ежова прервал Рыбчинский. Ответ "Локомотива" созрел на исходе десятой минуты. Камано плотно пробил со средней, но в створ попасть не сумел. Через три минуты нечто похожее исполнил Крыховяк, но Ломаев справился с этим выстрелом.

Ещё через минуту Франсуа Камано здорово воспользовался ошибкой Мехди Зеффана, который сделал небрежный перевод на Ломаева, и нападающий "Локо" открыл счёт. Вскоре москвичи могли удвоить преимущество, но удар Смолова попал в Крыховяка.

Ответ "Крыльев" долго себя ждать не заставил. Владислав Сарвели восстановил равновесие на 22-й минуте после шикарного розыгрыша. После этого градус остроты спал, на перерыв команды ушли при счёте 1:1.

Вторая половина встречи началась с пенальти в ворота самарской команды. Божин сбил Смолова, и сам форвард великолепно воспользовался этой возможностью. После этого команда Игоря Осинькина рванула вперёд, ведь терять было просто нечего. Однако спасти встречу не удалось. За несколько минут до конца Мурило великолепно сыграл на втором этаже при розыгрыше углового и поставил точку в матче. В итоге "Локомотив" забирает третий Кубок России за последние четыре года и девятый — за всю историю команды.

Кубок России. Финал. "Локомотив" — "Крылья Советов" — 3:1 Голы: Камано 14' (1:0), Сарвели 22' (1:1), Смолов 48' (2:1), Мурило 84' (3:1)

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