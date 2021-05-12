Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Израиле ракета попала прямо в окно жилого дома, ранена шестилетняя девочка

Пострадавшая находится в критическом состоянии. По меньшей мере шести человекам оказывается медицинская помощь.

12 мая 2021, 18:52
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/IsraelMFA/photos/a.459511111316/10158359371311317/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Israel Ministry of Foreign Affairs</a></p>

Фото © Facebook / Israel Ministry of Foreign Affairs

Видео © Twitter / @IsraelMFA / @Arielekaditis

В израильском городе Сдерот ракета, выпущенная с позиций движения ХАМАС, попала в жилое здание. В результате пострадал шестилетний ребёнок, который находится в критическом состоянии. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Полиция сообщила, что ракеты упали ещё как минимум в двух местах. По меньшей мере шесть человек пострадали, им оказывают медицинскую помощь. Ранее правительство предупредило граждан о готовящихся обстрелах.

Более тысячи ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля

Более тысячи ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля

Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения, в которых за последние дни пострадало более 700 человек. Сотни ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, а израильские военные в ответ начали наносить удары по объектам движения ХАМАС. Стороны продолжают обмениваться обстрелами.

Мощный пожар вспыхнул на нефтепроводе в Израиле после ракетного удара со стороны ХАМАС

Мощный пожар вспыхнул на нефтепроводе в Израиле после ракетного удара со стороны ХАМАС

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1