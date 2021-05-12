В Израиле ракета попала прямо в окно жилого дома, ранена шестилетняя девочка

В израильском городе Сдерот ракета, выпущенная с позиций движения ХАМАС, попала в жилое здание. В результате пострадал шестилетний ребёнок, который находится в критическом состоянии. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Полиция сообщила, что ракеты упали ещё как минимум в двух местах. По меньшей мере шесть человек пострадали, им оказывают медицинскую помощь. Ранее правительство предупредило граждан о готовящихся обстрелах.

Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения, в которых за последние дни пострадало более 700 человек. Сотни ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, а израильские военные в ответ начали наносить удары по объектам движения ХАМАС. Стороны продолжают обмениваться обстрелами.