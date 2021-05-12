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Украинка из-за приступа эпилепсии упала в выгребную яму туалета и погибла

Предположительно, девушка захлебнулась нечистотами. Тело погибшей направили на судмедэкспертизу.

12 мая 2021, 18:29
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В украинском Кривом Роге обнаружили тело 28-летней жительницы в выгребной яме. Об этом сообщило местное издание "Днепр час".

Следствие предположило, что девушка пошла в уличный туалет, где у неё случился эпилептический припадок. В результате она свалилась в выгребную яму и захлебнулась нечистотами.

Москвичка прокатилась на моноколесе и погибла

Москвичка прокатилась на моноколесе и погибла

Тело погибшей направили на судмедэкспертизу. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее Лайф писал о мужчине, который умер в московской гостинице во время секса с парикмахером. В самый разгар свидания 54-летнему постояльцу отеля стало плохо, затем у него остановилось сердце. Врачи боролись за его жизнь, но спасти мужчину так и не удалось.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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