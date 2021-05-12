Украинка из-за приступа эпилепсии упала в выгребную яму туалета и погибла
Предположительно, девушка захлебнулась нечистотами. Тело погибшей направили на судмедэкспертизу.
Фото © Shutterstock
В украинском Кривом Роге обнаружили тело 28-летней жительницы в выгребной яме. Об этом сообщило местное издание "Днепр час".
Следствие предположило, что девушка пошла в уличный туалет, где у неё случился эпилептический припадок. В результате она свалилась в выгребную яму и захлебнулась нечистотами.
Тело погибшей направили на судмедэкспертизу. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Ранее Лайф писал о мужчине, который умер в московской гостинице во время секса с парикмахером. В самый разгар свидания 54-летнему постояльцу отеля стало плохо, затем у него остановилось сердце. Врачи боролись за его жизнь, но спасти мужчину так и не удалось.
Выбор редакции
Ирина Шейк взволновала фанатов по всему миру, показав, насколько она красива без косметики и одежды
Грабители задушили 20-летнюю маму на глазах у дочки, пока связанный муж слушал их отчаянные крики
65 человек погибло в секторе Газа из-за израильских обстрелов
В Калининграде 3-летний малыш выбрался из квартиры, где при загадочных обстоятельствах умерли его родители
Гордиев узел Ближнего Востока: Палестина и Израиль на грани войны
Комментариев: 0