Украинка из-за приступа эпилепсии упала в выгребную яму туалета и погибла

Следствие предположило, что девушка пошла в уличный туалет, где у неё случился эпилептический припадок. В результате она свалилась в выгребную яму и захлебнулась нечистотами.

Ранее Лайф писал о мужчине, который умер в московской гостинице во время секса с парикмахером. В самый разгар свидания 54-летнему постояльцу отеля стало плохо, затем у него остановилось сердце. Врачи боролись за его жизнь, но спасти мужчину так и не удалось.